Atualmente sem clube, Fabio Cannavaro esteve no Estádio da Luz a assistir à vitória do Benfica frente ao Newcastle, a contar para a Eusébio Cup.

O antigo internacional italiano, campeão do mundo e Bola de Ouro em 2006, viu o jogo ao lado de Nuno Gomes, Dimas e Paulo Madeira, e no final esteve também com Roger Schmidt, técnico dos encarnados.

«Muito obrigado pela receção, desejo-vos [Benfica] o melhor para a nova época», escreveu Cannavaro, nas redes sociais.