O Benfica divulgou a lista de convocados para o dérbi com o Sporting, da 30.ª jornada da Liga, na qual não consta Rafa.



Apesar dos esforços feitos pelo departamento médico do clube, internacional português não recuperou a tempo da lesão que já o tinha afastado do jogo contra o Liverpool e não vai defrontar os leões, esta noite, em Alvalade.



Em relação à lista de jogadores chamados para o duelo contra o Liverpool, da última quarta-feira, apenas há a registar as saídas de Svilar e Pedro Álvaro

O Sporting-Benfica joga-se este domingo, às 20h30, em Alvalade.



Os convocados do Benfica:

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas;

Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Gilberto, Valentino, Grimaldo e Morato;

Médios: Weigl, Nemanja, Diogo Gonçalves, Taarabt, Meïte, João Mário, Everton, Gil Dias e Paulo Bernardo;

Avançados: Seferovic, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.