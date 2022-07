Yaremchuk, Seferovic, Otamendi, Taarabt, Gonçalo Ramos, Vlachodimos e Vertonghen regressaram esta quinta-feira ao trabalho no Benfica.



O clube deu conta do regresso dos internacionais, autorizados a apresentarem-se mais tarde por terem participado nos jogos das respetivas seleções, através de uma publicação no seu site oficial.



De acordo com as fotografias divulgadas pelos encarnados, os sete atletas foram submetidos aos habituais exames médicos.



Lembre-se que o Benfica iniciou a pré-época sob comando do novo técnico Roger Schmidt no dia 25 de junho.