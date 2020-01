Bruno Lage não coloca o Sporting fora da corrida para o título, considerando que, ainda antes de acabar a primeira volta, será «prematuro» estar a antecipar cenários, até pela recuperação que o Benfica protagonizou na época passada na segunda metade do campeonato.

«O ano passado o Benfica estava fora da luta e depois fez a segunda volta que se viu. É muito cedo para tirar conclusões. As minhas conclusões, neste momento, não vão para lá do jogo da minha equipa e da evolução que vou fazer com os meus jogadores. As outras análises podemos fazer mais à frente, neste momento é muito prematuro», comentou.

O Sporting, depois da derrota com o FC Porto (1-2), em Alvalade, também vai receber o Benfica na próxima semana, já depois do jogo com o V. Setúbal deste sábado.