Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois do empate com o V. Setúbal (1-1), no estádio do Bonfim, em jogo da 24.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Mais importante do que o jogo é falar do momento de produção. Não estamos a responder. Estamos num momento em que tanto num jogo, como no outro, falhámos penalties que nos podiam dar pontos. Não nos escondemos de nada, damos a cara, mas temos de continuar para nos levantarmos o mas rápido possível. Quanto mais tempo estivermos a lamentar, é tempo perdido. É olhar em frente, não lamentar e seguir em frente. Nos últimos jogos andamos a correr atrás do prejuízo.

[Problema defensivo alastrou-se a outros setores?]

- Estamos num momento em que não conseguimos marcar golos, criamos algumas oportunidades, mas o Vitória fechou-nos os espaços, meteu muita gente à frente da baliza. Tentámos desmontá-los, tirá-los de lá, mas nas oportunidades que criámos não conseguimos marcar. Nem com um penalti. Temos de arranjar soluções que passam por marcar mais golos do que o adversário.

[Se esta série de maus resultados prosseguir, admite por o lugar à disposição?]

- Não consigo falar em termos de futuro. Estivemos um ano a vencer, agora estamos há um mês sem conseguir vencer. A minha situação sempre foi vista como uma solução, quando passar a ser problema, logo se vê.

[Pizzi falhou o terceiro penálti em quatro. Uma situação a rever?]

- É o momento. Vai-nos acontecendo estas coisas, não há que retirar a confiança neste momento. Marcou o primeiro. Depois parece que foi visível, houve um problema com a relva. Há relvados nesta Liga com muita areia. Mas isso não é um problema do Vitória, nem é desculpa. Vocês viram que ele bateu e saltou um pedaço de relva. O próximo jogo é sempre o ideal para mostrar, era nossa ambição vencer, mas não conseguimos.

[Classificação? FC Porto pode fugir?]

- Não falo do futuro. Conquistámos um ponto, já tivemos uma vantagem de sete, perdemos uma vantagem de sete.

[Weigl no banco?]

- Foi opção.