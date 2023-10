Ángel Di María e Alexander Bah estão fora das opções de Roger Schmidt para a visita do Benfica à Amoreira, numa partida da oitava jornada da Liga. Os dois jogadores saíram, lembre-se, do jogo contra o Inter por problemas físicos e «caíram» das convocatórias das respetivas seleções nacionais.



«Estão fora do jogo de amanhã [sábado]. Ainda assim, não são lesões muito graves», referiu o técnico alemão, deixando no ar a possibilidade de ambos recuperarem após a pausa para os compromissos das seleções.



O Estoril-Benfica, da oitava jornada da Liga, está agendado para as 20h30 deste sábado, no Amoreira. Pode seguir o jogo AO MINUTO, aqui.