Enzo Fernández assinou contrato com o Benfica até 2027 e escolheu o número 13, número que já usava no River Plate e que também foi utilizado por Eusébio. Em declarações à BTV, o reforço argentino deu conta das primeiras sensações no clube da Luz.

«Estou muito feliz por estar aqui. O Benfica foi sempre a primeira opção entre tantas que tive. É um clube com muita história e muito prestígio e vou preparar-me da melhor maneira para ganharmos muitas coisas juntos. Um objetivo que tenho é ser campeão e ganhar muitas coisas», começou por dizer o médio argentino em declarações à BTV.

E como se define Enzo? «Tenho visão de jogo, bom passe e boa recuperação. Penso que posso dar muito à equipa», prosseguiu.

Antes de optar pelo Benfica, Enzo falou com outros argentinos que já passaram pela Luz, como foram os casos de Toto Salvio e Enzo Pérez. «O Enzo disse que é um clube muito grande, com muita história, para eu desfrutar, melhorar e aprender. O Benfica é um clube com muita ambição», acrescentou.

Quanto ao número da camisola. «É um número do qual gosto, identifico-me muito, também pela história do clube, pois o Eusébio também usou o 13. Vou tratar de fazer o melhor possível. Os adeptos mostraram-me muito o seu carinho, quero agradecer muito e espero vê-los rapidamente no Estádio da Luz. Vou trabalhar com o grupo para alcançarmos os objetivos do clube», destacou ainda.