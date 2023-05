Filipe Costa, filho de Rui Costa, publicou uma carta aberta, dirigida ao progenitor. Uma missiva curta, mas carregada de amor, da parte do primogénito do presidente do Benfica que, aos 28 anos, joga no Damaiense.

«Esta é carta que nunca te escrevi. A tua história de vida com o Benfica dava um filme. De apanha bolas para presidente. Campeão como jogador, diretor e, agora, como Presidente do nosso Sport Lisboa e Benfica», começa por escrever Filipe.

Filipe acompanhou de perto o final da carreira do pai como jogador e, mais recentemente, a ascensão à presidência do clube. «Ser presidente do maior clube de Portugal não é para todos. A crítica estará sempre presente, o sucesso será sempre uma obrigação e o trabalho nunca terá fim! Obrigado por me teres feito benfiquista e mostrares o quão bonito pode ser o futebol. Afinal ainda existem histórias de amor…», acrescentou.

«Parabéns pai! És campeão nacional!», escreveu ainda a fechar.