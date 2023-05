David Neres compareceu na homenagem promovida pela Câmara Municipal de Lisboa aos novos campeões de Portugal com um penteado adequado ao momento, com um 38 desenhado na cabeça, em alusão ao número de títulos do Benfica.

O internacional brasileiro foi um dos mais ovacionados pelos adeptos quando os jogadores apareceram na varanda que dá para os Paços do Concelho.

O novo penteado de David Neres: