Depois de um curto período de férias, Nicolas Otamendi já se apresentou no Seixal para iniciar a pré-temporada do Benfica.



Devido à participação na Copa América com a Argentina, que acabou por vencer a prova, o defesa falhou o arranque dos trabalhos dos encarnados. As águias iniciaram a preparação para 2021/22 a 25 de junho, altura em que o jogador ainda se encontrava ao serviço da albiceleste.



Esta quinta-feira, Otamendi mostrou que já esteve no Seixal ao partilhar uma fotografia com Darwin Núñez nas redes sociais. O uruguaio também está de regresso a Portugal após umas férias no Uruguai e vai continuar o tratamento à lesão no joelho direito.

Enquanto os dois atletas trabalham no Seixal, o plantel do Benfica vai defrontar, às 20h00 desta quinta-feira, o Lille, no Algarve.