Um dia depois da derrota em Braga, a primeira da época, Grimaldo reconheceu que o Benfica não esteve ao seu nivel, mas sublinhou a importância de fechar o ano na liderança.



«Ontem não estivemos ao nosso nível mas fechamos o ano na liderança. Agora é para pensar no próximo jogo e voltar às vitórias. Obrigado benfiquistas pelo apoio num jogo complicado, juntos atingiremos os objetivos», escreveu, nas redes sociais.



As águias lideram a Liga com 37 pontos, mais cinco que o campeão FC Porto, mais seis que o Sp. Braga e mais nove que o Sporting.