O Benfica encerra a sexta jornada da Liga no Bessa contra o Boavista, equipa que ocupa o penúltimo lugar da Liga com três pontos. Jorge Jesus considerou que o conjunto de Vasco Seabra é melhor do que o que a tabela classificativa demonstra.



«O Boavista é um clube carismático, de tradição no futebol português. Acho que a equipa tem mais valor do que a classificação que tem, mas são momentos que as equipas vivem. Este ano o Boavista tem uma equipa com alguns jogadores muito conhecidos. Portanto, vamos encontrar um Boavista muito complicado. Será um jogo difícil como é normalmente no Bessa. Este não fugirá à regra», antecipou o técnico, em conferência de imprensa.



Com a lesão de André Almeida, o treinador dos encarnados foi obrigado a mudar a estrutura habitual e começou por fazer alinhar Gilberto. No entanto, Diogo Gonçalves foi titular no encontro da Liga Europa contra o Standard Liège, da última quinta-feira. Jesus não revelou qual deles será titular na deslocação á Invicta, frisando que ambos lhe dão garantias.



«Não direi que são parecidos em termos de características, mas são os dois mais fortes na componente ofensiva. São as duas opções que temos para a posição de lateral-direito. O Gilberto esteve bem nos jogos que fez e o Diogo também jogou bem contra o Standard Liège, sendo que foi o primeiro jogo que fez comigo naquela posição. Estamos tranquilos em relação a ambos, dão-nos garantias», sublinhou.



O Boavista-Benfica está agendado para as 21h00, desta segunda-feira.