Jorge Jesus considera que só um Benfica de bom nível será capaz de ultrapassar o Belenenses nesta segunda-feira no Estádio Nacional.

«Há cinco jogos que não perde e neste ano, com as equipas grandes - Sp. Braga, Sporting e FC Porto - só perdeu com o Sporting. Vamos encontrar um adversário defensivamente muito forte. É a terceira equipa com menos golos sofridos [na Liga], que espera pelas oportunidades do jogo e que tem uma boa ideia de jogo. É um dos adversários mais difíceis quando joga em sua casa: entre aspas, no estádio onde normalmente joga», disse o treinador do Benfica.

Recorde-se que o mau estado no relvado no Jamor tem sido tema recorrente e motivou recentemente nova intervenção. Para Jesus, isso não pode ser desculpa para o Benfica. «Não sei como está, mas o mais importante é sabermos que vamos ter dificuldades pelo valor do adversário e isso não se coloca essa questão. Sabemos que vamos ter de arranjar soluções para todas as dificuldades que o jogo possa ter. O relvado não vai ser motivo de desculpas para o nosso rendimento no jogo. Sabemos que, para ganhar ao Belenenses, temos de fazer um bom jogo. Sabemos que vamos ter um jogo difícil, mas sentimos que estamos melhor. Estamos a recuperar fisicamente e a ter nos últimos jogos uma intensidade muito parecida com a que tivemos no início da época. Com todo o respeito pelo adversário, temos de somar mais três pontos.»

Três pontos que são urgentes, atendendo ao quarto lugar dos encarnados na Liga, e que a acontecerão representarão a primeira vitória fora de portas para a Liga desde a viragem do ano. O técnico das águias não escondeu que a situação é complicada.

«Estamos atrás de três rivais nossos e é claro que isso nos preocupa. Temos muitos pontos de atraso de atraso para os nossos rivais e muitos mais para o rival que está em primeiro. E temos de ganhar para chegarmos próximo deles. E não há outra forma de fazer as contas que não seja jornada a jornada. Isso preocupa-me a mim, pessoalmente, e a todos os benfiquistas. Mesmo estando em primeiro, preocupávamo-nos. Não estando em primeiro, a pressão é maior.»