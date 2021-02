Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois do empate com o Farense (0-0), no Algarve, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Sobre o jogo]

- Andamos à procura da vitória, tivemos oportunidade fáceis de fazer golos, mas não conseguimos concretizar entre a primeira parte e a segunda. Depois estamos sempre sujeitos a sofrer golos numa boa parada ou num contra-golpe, mas não aconteceu. A equipa voltou a criar muitas oportunidades, mas o Seferovic e o Darwin não conseguiram marcar. O Rafa também esteve isolado na cara do keeper do Farense, um para um, e não conseguiu fazer.

[Como explica isso? Ansiedade?]

- É um pouco isso. Nas decisões não estás seguro, não decides rapidamente. Foi assim que falhámos finalizações na zona de grande penalidade, na primeira parte e na segunda. Há alguma intranquilidade na equipa para fazer golos. Andamos atrás dos nossos rivais, sabemos que é importante não perder pontos e isso trás uma carga acrescida à equipa. Nestes momentos que são fáceis de fazer golos, acabamos por não fazer.

[O Benfica já não vence fora desde o Gil Vicente]

- Fora de casa é mais difícil, também é verdade que não perdemos. A equipa voltou a criar, mas não marcou. No futebol para se fazer golos é preciso criar e o Benfica criou. Não sei se já disse, mas há uma grande penalidade sobre o Rafa na primeira parte. Tudo isso, juntando as nossas decisões dentro da área, não fazendo golos, cresce a ansiedade e a intranquilidade na equipa.

[Benfica fica a quinze pontos do Sporting. O título é uma miragem?]

- Não é uma miragem, mas está cada vez mais difícil. Não seria uma miragem se conseguíssemos as nossas vitórias. Hoje produzimos como em Moreira, hoje ainda mais, mas não conseguimos meter a bola dentro da baliza. Algumas situações fáceis. O que podemos fazer? É ir trabalhando, esperar que a equipa fique mais tranquila e esperar que consiga fazer aquilo para que trabalha. A equipa consegue criar, mas depois tem dificuldades em meter a bola dentro do golo.