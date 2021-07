O Sporting já enviou uma comunicação ao Inter Milão a pedir explicações em relação ao acordo feito com João Mário para a rescisão de contrato, sabe o Maisfutebol.

A SAD leonina pretende, acima de tudo, perceber como é que o clube italiano recusou uma proposta do Sporting para vender o passe do internacional por três milhões de euros, mais dois por objetivos, para depois aceitar a saída do jogador a custo zero.

Até este momento o Inter Milão ainda não respondeu à comunicação e o Sporting continua a aguardar, para depois disso decidir que passos tomar. Os responsáveis leoninos prometem ficar atentos ao futuro do jogador e ir até ao fim na defesa dos interesses do clube.

Recorde-se que o Sporting sempre defendeu que o contrato feito com o Inter Milão tinha uma cláusula antirrivais no valor de 30 milhões de euros, que o próprio Inter Milão e João Mário defendiam não existir. De qualquer das formas, é seguro que, pelo menos, uma cláusula de preferência num regresso a Portugal existia, a qual desta forma deixou de ter efeito.

Também segundo o Maisfutebol sabe, um dos cenários conversados entre Federico Pastorello, João Mário e o Inter Milão, passa por um acordo de perdão de uma dívida de quatro milhões de euros que o clube italiano tem em relação ao empresário, relativos às transferências de Lukaku e Candreva.

Ficando sem essa dívida para com Pastorello, o Inter Milão aceitava a rescisão de contrato com o internacional português, que ficava um jogador livre para assinar pelo Benfica.