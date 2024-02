Faz diferença o Benfica jogar primeiro ou depois do Sporting numa altura em que as duas equipas estão separadas por um ponto? Roger Schmidt considerou que não faz «diferença» entrar em campo antes ou após os leões e reiterou que a Liga vai ser discutida até à derradeira jornada.



«Para mim, não me faz diferença. Acho que temos é que manter a concentração em todos os jogos. Espero uma luta pelo título até ao último jogo. Todas as equipas estão fortes e o Sporting continua muito bem, assim como o FC Porto ou o Sp. Braga. Todos os jogos são exigentes. Estou focado, concentrado e isso não tem qualquer efeito na maneira como treino a equipa. Sabemos que precisamos de muitos pontos e o calendário é o que é», referiu, em conferência de imprensa.



Em relação ao duelo da 20.ª ronda contra o Gil Vicente (às 19h00 dese domingo), o alemão espera um jogo «difícil».



«O Gil Vicente está a viver um bom momento porque é uma boa equipa. Tem uma ideia clara de jogo e é corajosa, acredita em si. O Gil joga futebol no último terço e é muito forte taticamente. Leva duas vitórias, ganhou ao V. Guimarães, por exemplo. É sempre difícil jogar contra o Gil, mas também é difícil defrontar o Benfica que vive um bom momento. Precisamos de fazer um bom jogo se queremos ganhar», anteviu.



O duelo entre águias e minhotos está marcado para as 18h00 deste domingo, na Luz.