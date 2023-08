Orkun Kökçü, jogador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Boavista (2-3), no Estádio do Bessa, em jogo da primeira jornada da Liga:

Jogo muito difícil para o Benfica?

- Sim, claro, eles meteram muita gente no meio-campo, tentaram pressionar-nos, correu-lhes bem, mas no computo geral, acho que estivemos bem. Chegámos ao intervalo a vencer por 1-0, mas depois com menos um jogo tornou-se mais difícil.

Faltou um pouco de sorte, com aquele remate do Neres à barra?

- Sim, quanto a isso não podemos fazer nada, tentámos tudo para chegar à vitória, mas foram eles que marcaram. Podia cair para qualquer um dos lados, era 50/50, mas desta vez não tivemos sorte.

Primeiro jogo na liga portuguesa, como se sentiu?

- Ainda preciso adaptar-me, é tudo novo. É a primeira vez que jogo fora dos Países Baixos, ainda preciso de adaptar-me à forma como tenho de jogar e comportar-me no futuro. Preciso de mais tempo para mostrar o verdadeiro Kökçü.