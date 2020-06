Andreas Samaris assistiu ao empate do Benfica com o Portimão desde a bancada. O médio foi preterido por Bruno Lage para essa partida e o técnico dos encarnados foi questionado a propósito que o grego poderia ter, mesmo no banco, como voz importante no balneário.

«É tudo uma questão de opção. [Mas] Eu tenho uma boa memória, sou um indivíduo coerente e vocês há dois jogos, no final do jogo com o Vitória [de Setúbal], perguntaram se Samaris, que esteve tanto tempo sem jogar naquele período em que não ganhámos, também era um individuo importante para estar dentro do campo. Nos últimos quatro jogos tem ideia de em quantos jogos Samaris esteve em campo? Em dois: Moreirense e V. Setúbal», começou por dizer na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

Lage garantiu que não faltam líderes dentro das quatro linhas. E deu os exemplos de dois jogadores em concreto: Grimaldo, que vai falhar o resto da época por lesão, e Pizzi, melhor marcador do Benfica esta temporada.

«Acha que não temos um líder dentro de campo quando temos o Grimaldo, que vem de uma sequência de jogos fantástica, que nunca parou, treina e joga sem parar, a sair lesionado e a chorar no balneário? Ninguém vê e está com uma enorme tristeza por não poder dar o contributo à equipa amanhã. Ou um indivíduo como o Pizzi, que tem jogado consecutivamente? Tem muitos anos de Benfica, muitos títulos e tem 28 golos entre taças. Um médio que marca acima de 20 golos, com oportunidades e assistências... acha que falta liderança à equipa? Só eu vi no balneário a tristeza dele dos outros por não estarmos a dar alegrias aos adeptos. Não é apenas olhar para um jogador que está dentro ou fora: todos já estiveram dentro e fora», referiu o treinador do Benfica, que mencionou várias vezes a importância da renovação de energias para que a equipa ultrapasse a fase negativa.