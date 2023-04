Luisão dirigiu-se aos adeptos, na véspera do clássico com o FC Porto, com a publicação de uma mensagem, a pedir-lhes que sejam «uma extensão da equipa» nas bancadas e que apoiem os jogadores esta sexta-feira, «aconteça o que acontecer».

«Ele [adepto] não entra em campo, mas joga pelo Benfica. Quando pegar o cachecol e a camisola dele para ir para o estádio, ele tem de ter noção assim: vou disposto a jogar, vou disposto a ser a extensão daqueles jogadores dentro de campo lá na bancada. Tem de ter o sentimento de que eu sou o 12.º jogador», diz o antigo capitão no vídeo publicado.

«Se cada benfiquista que existe no mundo, que está no estádio ou a torcer em casa, assumir esse papel: eu sou benfiquista, eu não critico a minha equipa, aconteça o que acontecer, mas acima de tudo sou benfiquista. Quero que esta mensagem entre o coração de cada benfiquista. Ele que chegue lá, que grite e saia rouco de lá, independentemente do resultado, porque isso mostra amor, mostra paixão pelo clube», acrescentou ainda o antigo central, num vídeo que decidiu publicar às portas do jogo com os portistas, na Luz.

Ora veja: