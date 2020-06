Julian Weigl foi uma das duas vítimas do ataque feito ao autocarro do Benfica, depois do 0-0 contra o Tondela. A viatura foi apedrejada, com o alemão e o colega Zivkovic a necessitarem, inclusivamente, de tratamento hospitalar.



Na altura do incidente, Weigl estava ao telefone com a namorada, Sarah Richmond. «Na verdade estávamos ao telefone a conversar sobre um assunto completamente diferente, quando o Julian começou de repente a gritar 'Ai! Ai!'», contou a companheira do internacional alemão à RTL.



Sarah admite ter ficado «chocada» num primeiro instante, mas poucos minutos depois foi atualizada sobre a situação de Julian Weigl. «Não era tão má como parecia. O Julian é forte e sabe lidar com estes incidentes. Já lhe tinha acontecido algo parecido no autocarro do Borussia.»



É provável que durante algum tempo o alemão se sinta traumatizado com o sucedido, mas Sarah Richmon sabe que o companheiro terá de voltar a andar no autocarro das águias. «Ele sabe que é assim, é a vida dele. Isso terá de acontecer.»



Julian Weigl já tinha reagido publicamente ao ataque no dia a seguir ao triste acontecimento. O alemão agradeceu o apoio dos verdadeiros adeptos e lamentou o comportamento cobarde de outros. «Atiram pedras sem querer saber se alguém vai magoar-se?»