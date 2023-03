O Benfica renovou contrato com Pedro Souza, jovem de 20 anos.



Sem divulgar a duração do vínculo do brasileiro, os encarnados referem que o guarda-redes prolongou a ligação ao clube onde chegou há seis temporadas.



Natural de Belo Horizonte, Pedro Souza conquistou o campeonato de juvenis em 2018/19 e fez parte da equipa que venceu a Taça Intercontinental de sub-20. Atualmente integra a equipa B.