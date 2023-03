A Polícia de Segurança Pública identificou os pais das duas crianças que invadiram o relvado do Marítimo-Benfica do passado domingo.

No final do encontro da 24.ª jornada da Liga, que terminou com vitória benfiquista por 3-0, duas crianças saltaram o muro e entraram no relvado. Uma delas ajoelhou-se mesmo aos pés de David Neres, que marcou dois golos, e o jogador do Benfica ofereceu-lhe a camisola de jogo.

Fonte da PSP adiantou à agência Lusa que se trata de uma situação «tipificada como crime de invasão», e que ambos os rapazes são menores de idade (11 e 12 anos de idade): o pai de um deles foi identificado logo no Estádio dos Barreiros, e a mãe do outro rapaz posteriormente identificada.

O Marítimo-Benfica teve 10.547 espectadores nas bancadas, naquela que foi a maior casa da época para o emblema madeirense.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, o Marítimo repudiou o comportamento dos adeptos do Benfica, alegando que ocuparam saídas de emergência e lugares destinados a sócios do emblema insular, queixando-se ainda da «inoperância da PSP».