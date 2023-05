Roger Schmidt chegou ao Benfica e foi campeão logo na primeira oportunidade. Em conversa com os jornalistas, o treinador deu conta das suas primeiras sensações no clube e dos primeiros passos na caminhada para a conquista do título.

«É difícil de dizer, foi uma época longa. O que aprendi no último ano, é que não podemos estra a olhar muito para a frente, é viver um bocadinho o momento, focar-nos no dia-a-dia. Começamos no final de junho e, nessa altura, não estávamos a pensar muito no ambiente. Sabíamos que o Benfica queria mudar, por isso é que foi buscar um treinador novo, queria também mudar o estilo de jogo. Sabíamos que tínhamos um plantel muito extenso, chegámos a ter 39 jogadores. Tínhamos jogadores que eram pouco provável que ficassem mas, nesta situação, estiveram connosco. Não é fácil, mas não faz muito sentido olhar muito para a frente quando tens desafios exigentes dia a dia.

«Reparei desde o início que o grupo de jogadores, o grupo de trabalho tinha uma grande atitude, tinha esta capacidade de trabalho e queriam também desenvolver o seu futebol. Vimos isso todos os dias. Quisemos, em cada treino, que os jogadores estivessem nessa condição física, que se habituassem rapidamente ao novo estilo de jogo. Posso ser sincero, fiquei surpreendido pela forma como aceitaram um estilo diferente, a forma como eles se ajustaram a um conceito um bocadinho diferente. Juntos encontrámos esse caminho».

«Se olharmos para os jogos amigáveis de pré-época, percebemos que isto resultou desde o início. A forma como defendemos, a forma como fomos intensos sem bola nessa pressão mais alta. A confiança que demonstrámos logo desde o início foi importante. A crença que os jogadores tiveram que este era o caminho certo esteve sempre lá. Depois, passo a passo, com os jogos que se foram acumulando, com os resultados que foram aparecendo… a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões foi muito importante. Foi um objetivo que alcançámos cedo, foi importante para o clube».

«Tudo isso foi importante, a forma como ajustámos o plantel na reta final do mercado também. Alguns jogadores chegaram. Encontrámos esse caminho, com toda a gente com o mesmo foco desde o início», referiu ainda.