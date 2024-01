Roger Schmidt não poupa elogios a Frederik Aursnes e não está preocupado com o iminente regresso de Alexander Bah como opção para a defesa do flanco direito. O treinador alemão diz que o jogador norueguês adapta-se a qualquer posição em campo e, quanto mais joga nessa posição, mais cresce como jogador.

«Agora já não estou surpreendido com o Frederik, sei que ele pode ser muito flexível, pode jogar em diferentes posições, como já demonstrou no Benfica. Pode ter sido surpreendente no início, mas faz parte da sua personalidade. É um jogador muito aberto para fazer qualquer posição, é muito inteligente também, na forma como recebe a informação e a põe em prática no relvado. É um jogador muito completo, com bola ou sem bola», começou por destacar.

O jogador norueguês mudou do corredor esquerdo para o direito e, nos últimos jogos, tem revelado maior propensão para aparecer em zonas de finalização. «Mesmo agora, mais recentemente, tem sido perigoso em frente à baliza. É muito bom no último terço, como já tínhamos visto na época passada quando desempenhou um papel mais ofensivo. Fez alguns jogos como lateral esquerdo, agora como lateral direito, com o Angel [Di María]. Eles dão-se muito bem, estão muito bem ligados e estão muito confortáveis a jogar um com o outro. Agora têm aparecido situações em que ele mostra que tem boa finalização, com cruzamentos rasteiros ou mesmo com remates», destacou ainda o treinador.

Schmidt destaca a forma como Aursnes adapta-se a qualquer posição. «É um jogador muito bom que vai desenvolvendo-se na posição em que joga. Quando mais joga numa posição, melhor fica. Penso que isso é algo especial que lhe permite fazer várias posições. Já tinham visto que ele pode jogar no meio-campo, numa posição mais ofensiva, agora tem jogado numa posição mais recuada, para mim é muito bom ter um jogador como ele no plantel porque, até durante o jogo, posso recorrer a isso para fazer mudanças de uma forma positiva no jogo», acrescentou.

Quanto ao regresso de Alexander Bah, Schmidt diz que ainda não tomou decisões, mas salienta que terá sempre mais uma opção. «Se tivermos lesões, como tivemos agora com o Bah, também podemos ajustar um pouco. É por isso que ele é um jogador de topo. Nesta altura, não é uma questão de ele ter uma posição preferida, eu é que tenho de analisar o que é o melhor para a equipa. O Alexander está a voltar, em princípio dentro de duas semanas, depois vamos ter uma nova situação e mais opções.

Alexander Bah ainda vai precisar de tempo para recuperar a melhor forma, mas Schmidt afasta a possibilidade do clube ir ao mercado para contratar um lateral direito. «O Alexander também esteve fantástico na primeira época no Benfica. Claro que vai precisar de tempo para recuperar a melhor forma, depois cabe-me a mim tomar decisões. Nesta altura não tenho certezas, mas não estamos pressionados para contatar um novo lateral direito», referiu ainda.