O jogo desta terça-feira diante do Paços de Ferreira será o terceiro de quatro que o Benfica terá numa janela de dez dias, após a qual a «malha competitiva» das águias continuará muito apertada, com o arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Neste arranque de temporada, Roger Schmidt apostou quase sempre no mesmo onze inicial e na antevisão à partida em atraso da 3.ª jornada da Liga o técnico dos encarnados foi questionado se esta partida, diante de uma equipa que ainda não pontuou no campeonato é a oportunidade ideal para dar descanso a alguns dos jogadores mais carregados fisicamente.

«Veremos. Penso que nas próximas semanas precisaremos de todo o plantel. No início da época eu preferi começar muitas vezes com o mesmo onze. Porque os jogadores mereceram e também porque o objetivo era que eles se habituassem uns aos outros e que se familiarizassem do ponto de vista tático e também nas ligações. Claro que chegará a altura em que mudaremos esta abordagem, mas neste momento ainda não fiz as minhas escolhas para amanhã», disse.

«Precisamos de todos os jogadores para ganhar jogos e vimos isso no sábado. Os jogadores que entraram – Petar [Musa], Diogo [Gonçalves] e o Alex Bah – estiveram muito bem e trouxeram uma energia renovada e muito poder: o Petar esteve envolvido em dois golos e é disso que precisamos. Não tenho uma regra que diga que agora é o momento [para rodar a equipa] para dar a outros jogadores uma oportunidade no onze inicial», acrescentou.

Para o jogo com o Paços na Luz, o Benfica não poderá contar com Fredrik Aursnes, impedido pelos regulamentos por ainda não estava inscrito na Liga aquando da data original do jogo.

Ainda assim, o técnico alemão foi questionado sobre o médio norueguês ex-Feyenoord e as eventuais dificuldades que poderá sentir para se impor na equipa devido ao bom «casamento» entre Florentino e Enzo Fernández. «Em primeiro lugar estou muito feliz pelo Aursnes ter vindo para o Benfica. Penso que é um jogador muito bom para nós, porque estamos a falar de um jogador fiável e de equipa. O Enzo e o Tino têm estado muito bem e conseguiram criar uma relação muito boa. (…) Claro que estarem habituados um ao outro é uma grande vantagem para eles. Fizeram quase todos os jogos desde o início, mas não podemos jogar toda a época com 11 jogadores e há espaço suficiente para todos os jogadores e também para que o Fredrik venha a ser um jogador muito importante para a nossa equipa», assegurou Roger Schmidt.