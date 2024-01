O Benfica recebe o Boavista esta sexta-feira no Estádio da Luz e, na antevisão do jogo, Roger Schmidt recordou a primeira e única derrota da sua equipa na Liga, logo na ronda inaugural.

«Foi o nosso primeiro jogo na Liga, perdemos, infelizmente foi a única vez que perdemos [na Liga], mas perdemos e isso diz tudo. Foi um jogo no início da época, tivemos alguns problemas. Eles estiveram bem nos últimos jogos, com o FC Porto e no último jogo [com o Vizela, 4-1]», começou por destacar na antevisão do primeiro jogo da segunda volta.

Um adversário que, na perspetiva do treinador alemão, é sempre complicado. «É sempre difícil defrontar o Boavista porque é uma equipa muito física, com muitos duelos, muito compacta, fortes no contra-ataque. Colocam-nos problemas que temos de resolver. Esperamos um jogo difícil, mas acredito que podemos fazer melhor, estamos com muita confiança e sabemos que nestes jogos temos de trabalhar duro e já demonstrámos muitas vezes que podemos fazer isso», destacou ainda.