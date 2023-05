Schmidt: «Estar um pouco nervoso antes destes jogos é bom»

Roger Schmidt admitiu que o Benfica parte algo pressionado para a última jornada da Liga com o Santa Clara, mas para o técnico alemão isso é bom.

«Há sempre pressão no futebol e estar um pouco nervoso antes destes jogos é bom. Significa que há tensão», começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão ao encontro decisivo do campeonato.

Schmidt disse não ter dúvidas de que os jogadores estão preparados para dar uma boa resposta. Até porque, lembrou, esse foi o comportamento padrão noutros momentos importantes da época. «Já fizemos jogos internacionais, play-offs da Champions com muita pressão e mostrámos sempre que podemos estar focados no que fazemos no campo. Os jogadores mostraram muita qualidade, mas também que conseguem resistir a este tipo de pressão e que em momentos difíceis conseguem jogar habitualmente o melhor futebol e é isso que queremos fazer no sábado», apontou.

Há uma semana, no dérbi com o Sporting, o Benfica sagrar-se-ia campeão em caso de vitória, num jogo que acabou empatado a dois golos e em que as águias estiveram a perder por 2-0 até meio da segunda parte. Roger Schmidt garantiu não temer uma entrada em falso como aconteceu em Alvalade, recusou que esse jogo tenha servido de lição e mostrou-se satisfeito com a partida realizada pela sua equipa.

«Na minha opinião fizemos um jogo fantástico com o Sporting. Claro que o Sporting foi melhor na primeira parte e marcou dois golos. Mas voltámos na segunda parte. Controlámos, tivemos domínio do jogo, muita confiança, futebol ofensivo e capacidade para os pressionar e manter a bola no meio-campo ofensivo. Foi mais do que merecido o empate. Não foi uma lição, foi futebol. Temos de estar prontos e respeitar a história do jogo e a qualidade do adversário. Temos de trabalhar muito por cada ponto. (...) Cada jogo ao longo da época foi um desafio e no domingo o desafio foi recuperarmos. Marcámos um golo muito importante [de João Neves nos descontos], porque havia uma grande diferença entre empatar e perder. Vi uma fantástica mentalidade nos meus jogadores e foi um dia bom para nós», concluiu.