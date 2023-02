O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Casa Pia (3-0), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

«Gostei muito do jogo de hoje, sabíamos que não ia ser fácil, eles trabalham muito, defendem bem e sabíamos que teríamos de ser pacientes e acelerar no momento certo. Marcámos dois golos fantásticos, com vários jogadores na área. Na segunda parte dominámos, continuámos sérios mesmo com o jogo decidido. Estou muito feliz com o jogo.

[Se não houvesse jogo com o Sp. Braga na quinta-feira, tinha escolhido o mesmo onze?] Penso sempre no próximo jogo. Nós jogámos assim com o Arouca, um jogo difícil no qual estivemos bem. Tivemos de fazer alterações por causa de algumas ausências e quis dar continuidade com o Casa Pia, os de Arouca mereciam jogar hoje [sábado]. O Rafa voltou hoje, o Gonçalo Ramos vai regressar amanhã aos treinos e isso é muito importante, temos três competições nas quais queremos dar o nosso melhor.

Acho que o onze inicial de hoje [sábado] e na terça-feira [frente ao Arouca] foi de alto nível, mas no futebol não há um onze perfeito. Há sempre ajustes para fazer. De acordo com a minha experiência, cada jogo é um projeto. Com o Sp. Braga teremos de arranjar a fórmula certa para ganhar o jogo.»