Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do D. Afonso Henriques, após o empate sem golos contra o Vitória, em jogo da oitava jornada da Liga:



«Foi um jogo difícil. Penso que o Vitória esteve muito bem e mostrou por que razão só sofreu seis golos até agora. Estiveram muito compactos, fecharam bem os espaços. Não estivemos no nosso melhor nem circulámos a bola o suficiente.



Tentámos alterar a abordagem na segunda parte. Tentámos de tudo, mas temos de aceitar que não fomos capazes de criar oportunidades suficientes. O empate é o resultado justo. Ganhámos um ponto hoje. Quando não estás a teu melhor nível, num estádio com grande atmosfera e com adeptos que empurram a equipa da casa, é o que acontece. Temos de aceitar que ganhámos um ponto.



Por que razão não ganhámos? Não marcámos. Essa é uma das razões. Foi a primeira vez que ficámos em branco esta época. Não criámos muitas situações claras de golo, é verdade. Talvez alguns jogadores estivessem cansados, é sempre um desafio quando voltam das seleções tê-los focados em tudo novamente. Foi óbvio que não estivemos no nosso melhor. Faz parte do futebol. Não tínhamos expetativas de ganhar todos os jogos.



Já mostrámos várias vezes que somos capazes de jogar um futebol ofensivo e de encontrar soluções contra equipas com linhas mais baixas. Não tivemos grandes oportunidades de golo, isso acontece a várias equipas. Às vezes nestes jogos esperas ter sorte e marcar na única oportunidade que crias para ganhar 1-0. Hoje não aconteceu. Mas não estou preocupado com o facto de termos criado poucas oportunidades.»