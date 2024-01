Roger Schmidt lamentou as saídas de Chiquinho (Olympiakos) e Gonçalo Guedes (Villarreal) na reabertura de mercado, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo do Benfica sobre o Boavista (2-0).

O treinador alemão diz que gosta muito dos dois jogadores, recordou o contributo que deram na conquista do título, mas também compreende que queiram ter mais minutos de jogo.

«Falámos muito nas últimas semanas sobre transferências, sabemos que estas coisas podem acontecer nesta altura. São situações diferentes. Os jogadores não estavam contentes no clube, não tinham minutos suficientes. Temos mais soluções no plantel, então temos de pensar na possibilidade de os deixar sair. Não estou contente por terem saído, gosto dos dois», começou por referir.

O treinador deixou claro que, por ele, ficavam no clube. «O Chiquinho fez uma grande segunda metade de época no ano passado. O Gonçalo teve muitos problemas físicos, mas lutou sempre para voltar e ajudar. Não pude dar-lhe tantos minutos, porque havia outros jogadores que estavam com mais ritmo. Estes jogadores de qualidade, se querem sair e têm outro clube, nós concordamos, também porque preparámos as saídas deles. Desejo a ambos e também ao Jurásek tudo de bom nos seus clubes. São grandes jogadores, embora não lhes tenha dado muito tempo de jogo», destacou ainda.