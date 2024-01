Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Boavista (2-0), no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

Vitória importante?

- Foi bom voltar ao nosso estádio, fizemos um bom jogo, defrontámos um bom adversário, merecemos vencer este jogo. Precisámos de alguma paciência, mas fomos espertos para levar o jogo da melhor forma, para marcar golos. Tivemos de ser pacientes, acelerar o jogo. Conseguimos dois bons golos, merecemos ganhar e fico feliz por não termos sofrido golos. Nem tudo foi bom, especialmente diante de uma equipa que está o jogo todo à espera de contra-ataques, mas vi uma equipa muito motivada, por isso estou muito contente.

Oito vitórias consecutivas. A equipa vai mais confiante para a Taça da Liga?

- Sim, dá sempre mais confiança. Ganhar é sempre bom e confirma que estamos a fazer bem as coisas com a equipa, também notámos que em todos estes jogos, que tivemos de estar sempre bem preparados e trabalhar duro com a equipa e fizemos isso. Agora o campeonato vai parar, vamos ter dois jogos, esperemos, na Taça da Liga. É uma competição especial, mas já que chegámos aqui, às meias-finais, vamos tentar vencer. Espero um jogo difícil, temos de recuperar bem e preparar muito bem o jogo com o Estoril. Na minha opinião, o Estoril está muito bem, tem um bom treinador, vamos ter de estar no nosso melhor.