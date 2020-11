Rui Vitória teceu rasgados elogios a Tiago Pinto, diretor do futebol do Benfica que está de saída para a Roma. O técnico do Al Nassr trabalhou com o dirigente no período em que orientou os encarnados e acredita que este vai ser «um dos grandes dirigentes do futebol mundial».



«Ele facilita muito a vida de um treinador, antecipa todos os cenários (...) O Tiago tem um enorme potencial e vai ser um dos grandes dirigentes do futebol mundial», referiu o treinador, em declarações à Renascença.



Rui Vitória acrescentou ainda que o emblema italiano acertou em cheio ao contratar Tiago Pinto e reforçou que «qualquer clube que o tenha leva uma pessoa com enorme capacidade».



O novo diretor geral da Roma começa a trabalhar na capital italiana no dia 1 de janeiro de 2021, vai supervisionar todas as componentes desportivas do clube e vai reportar ao presidente Dan Friedkin.