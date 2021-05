Bruno Lage recordou esta terça-feira o último título do Benfica, conquistado há precisamente dois anos, a 18 de maio de 2019, sob o seu comando, na temporada de 2018/19, que ficou conhecida como a «reconquista».

O treinador acabou por tornar-se a grande figura da conquista do 37.º título do Benfica ao liderar a equipa para uma recuperação espetacular na segunda volta, partindo com sete pontos de atraso em relação ao campeão FC Porto para chegar à ultima ronda com dois pontos de vantagem.

O título acabou por ser confirmado na última jornada, no Estádio da Luz, a 18 de maio, com uma vitória categórica sobre o Santa Clara por 4-1.

Na temporada seguinte, aconteceu precisamente o contrário. Depois de ter tido uma vantagem de sete pontos, o Benfica permitiu a ultrapassagem do FC Porto e acabou a cinco pontos do novo campeão.