Germán Conti já chegou ao México e já realizou os habituais exames médicos no Atlas, estando portanto praticamente tudo certo para ser anunciado nas próximas horas como reforço do clube mexicano.

Recorde-se que o central argentino vai ser emprestado por seis meses pelo Benfica, ficando o Atlas com opção de compra do passe. Desta forma, o Benfica abre uma vaga para um novo central, que até pode chegar da equipa B, no plantel.