Um mural dedicado a Ángel di María, em Rosário, terra natal do jogador, foi vandalizado, logo após a derrota da equipa da cidade na Taça Libertadores.

O mural, pintado junto à sede do El Torito, onde Di María começou a jogar, ainda criança, foi vandalizado com a seguinte inscrição: «Ainda assim vais voltar?».

A pergunta pode estar relacionada com a derrota, na mesma noite, do Rosario Central em casa do Peñarol (1-2), resultado que afasta a equipa argentina, terceira classificada do Grupo G, dos oitavos de final Taça Libertadores.

Não é a primeira vez que Di María e a sua família são ameaçados em Rosário, a cidade natal do jogador e onde o campeão do mundo, que também é apontado ao Inter Miami, já tinha manifestado vontade de um dia regressar.