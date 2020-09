Durante esta semana, surgiram notícias de um alegado desentendimento entre Julien Weigl e Jorge Jesus durante um treino. Questionado acerca dessa suposta altercação, o técnico do Benfica desmentiu peremptoriamente.



«Tudo o que seja sobre futebol estou aqui para esclarecer. Sobre o resto não estou muito interessado. Não percebo de onde vem a notícia nem me interessa saber. Com o Weigl não se passa nada como não se passa nada com nenhum jogador. Poderia ter acontecido alguma divergência entre eu e os jogadores, mas não foi o que aconteceu. Ele nem percebe ainda muito bem português para perceber o que quero que ele que perceba. É uma notícia falsa, não sei com que interesse. Não há nem nunca houve. Se houvesse, também não há problema nenhum. Estou aqui para treinar os jogadores e para assumir as minhas ideias. Se tiver de me bater de frente com algum jogador, vou fazê-lo. Para mim isso é igual a zero. Mas não foi o caso», frisou, em conferência de imprensa.



O técnico das águias foi convidado a comentar as eleições do Benfica, marcadas para daqui a um mês aproximadamente.



«Não tem a ver com futebol, só estou aqui para falar de futebol. Isso são problemas políticos e desportivos do clube. No momento certo as pessoas vão decidir. É uma situação sobre a qual não tenho de falar», limitou-se a dizer.