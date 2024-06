Luís Mendes, vice-presidente e administrador responsável pela área financeira da SAD do Benfica, renunciou ao cargo, segundo anunciado pelo clube à CMVM (Comissão de Mercado e Valores Mobiliários), nesta quarta-feira.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos do disposto naalínea a) do artigo 6.º, n.º 1 do Regulamento da CMVM n.º 1/2023, que o seu administrador executivo Luís Paulo da Silva Mendes apresentou, em 12 de junho de 2024, renúncia ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Benfica SAD. Esta renúncia produz efeitos nos termos previstos na lei», pode ler-se no comunicado.

Luís Mendes substituiu Domingos Soares de Oliveira, antigo braço-direito de Luís Filipe Vieira, que detinha a pasta financeira do clube. Soares de Oliveira está no Al Ittihad, da Arábia Saudita, depois depois de vários anos ao serviço do Benfica.