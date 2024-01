Apresentado na última noite como reforço de inverno do Benfica, o brasileiro Marcos Leonardo recorreu às redes sociais para expressar o que sente depois de assinar pelos encarnados. O avançado de 20 anos agradeceu ao clube e mostrou-se «honrado» pelo início de uma nova etapa.

«Muito honrado e feliz pela oportunidade de defender estas cores. Aproveito para agradecer ao presidente e todos do clube que me receberam tão bem. Somos Um. Carrega, Benfica!», escreveu na rede social Instagram.

David Neres deixou um comentário na publicação do compatriota, assim como João Basso, ex-Arouca com quem Marcos Leonardo partilhou balneário no Santos. Também Endrick, futuro reforço do Real Madrid, deixou uma mensagem: «Deus abençoe ML.»