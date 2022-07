Benfica: Midtjylland tem más memórias de Schmidt

O Midtjylland foi o segundo classificado na Dinamarca, seis pontos atrás do campeão Copenhaga, e é um dos clubes que o Benfica pode defrontar na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, se vencer os dinamarqueses baterem o AEK Larnaca. Fundado em 1999, o clube emerge da fusão dos rivais Ikast FS e Herning Fremad.

Detido pelo mesmo dono do Brentford, de Inglaterra, o Midtjylland subiu ao principal escalão em 2000 e foi campeão da Dinamarca em três ocasiões: 2014/15, 2017/18 e 2019/20.

Na época passada, venceu também a Taça, a segunda do historial do clube depois de uma primeira conquista em 2018/19. Nesta época, empatou 1-1 o primeiro duelo do campeonato com o Randers.

Na memória mais recente estão os jogos com o Sp. Braga na fase de de grupos da Liga Europa na época passada: vitória na Dinamarca por 3-2 e derrota no Minho por 3-1.

Lembrar Roger Schmidt

No historial europeu, o Midtjylland vai na 16.ª participação: a primeira, em 2001/02 terminou na primeira ronda da Taça UEFA frente ao Sporting: os leões venceram os dois jogos, por 3-0 e 3-2.

De resto, outro clube português defrontou os dinamarqueses: o Vitória de Guimarães ultrapassou-os em 2011/12, na Liga Europa, com um empate 0-0 e um triunfo por 2-1.

Na última temporada, a participação do Midtjylland começou também na Champions League. Depois de passarem o Celtic, foram eliminados pelo PSV de… Roger Schmidt.

No plantel orientado por Bo Henriksen, destacam-se o extremo Anders Dreyer, o brasileiro Evander, que é médio, e Pione Sisto que jogou várias temporadas no Celta de Vigo.