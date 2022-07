Midtjylland ou AEK Larnaca serão o adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ditou o sorteio das provas da UEFA desta segunda-feira, em Nyon, Suíça.

A primeira mão está agendada para 2/3 de agosto, na Luz, e a segunda para dia 9, fora de portas.

O Midtjylland foi segundo classificado na Dinamarca e o AEK Larnaca no Chipre. As duas equipas vão defrontar-se na segunda pré-eliminatória da Champions League, cuja primeira mão está agendada para esta terça-feira, na Dinamarca. Assim, o adversário do Benfica é definido a 26 de julho, altura em que o AEK Larnaca recebe o Midtjylland e no mesmo dia em que os encarnados jogam a Eusébio Cup.

Se passar ao play-off, o Benfica estará no sorteio do mesmo que tem lugar a 2 de agosto.

O sorteio da 3.ª pré-eliminatória ditou os seguintes jogos:

Caminho dos não-campeões

Benfica-Midtjylland/AEK Larnaca

Mónaco-PSV Eindhoven

Union St. Gilloise-Rangers

Dínamo Kiev/Fenerbahçe - Sturm Graz

Caminho dos Campeões

Vencedor do Maccabi Haifa/Olympiakos - AEL Limassol

Vencedor do Qarabag/Zurique - Vencedor do Ferencvaros/Slovan Bratislava

Vencedor Ludogorets/Shamrock Rovers - Vencedor Dínamo Zagreb/Shkupi

Vencedor do Maribor/Sheriff - Vencedor HJK/Viktoria Plzen

Vencedor do Linfield/Bodo Glimt - Vencedor Zalgiris/Malmo

Estrela Vermelha - Vencedor Pyunik/FC 91 Dudelange