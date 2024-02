A família de Miklós Fehér esteve presente, este domingo, no Estádio da Luz, a acompanhar o Benfica-Gil Vicente nas bancadas.

Ainda antes do encontro, que terminou com triunfo por 3-0 dos encarnados, os pais, a irmã, a embaixadora da Hungria e elementos do clube de formação no país natal reuniram-se com dirigentes do Benfica junto do busto do futebolista, tendo depositado uma coroa de flores.

Já durante a partida, ao minuto 29 (número que Fehér usava), a Luz aplaudiu de pé e ouviram-se cânticos de homenagem ao jogador húngaro, que faleceu há 20 anos, depois de cair inanimado no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.