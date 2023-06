A Federação Portuguesa de Basquetebol emitiu um comunicado através do qual repudiou e condenou o comportamento do Benfica, que recusou participar na entrega do troféu de campeão no Pavilhão João Rocha.

«Relativamente à ausência dos agentes desportivos do Sport Lisboa e Benfica na cerimónia de entrega dos prémios de campeão nacional, a Federação Portuguesa de Basquetebol repudia e condena veementemente tal comportamento, considerando que atenta contra os princípios da ética desportiva», pode ler-se.

«Sem prejuízo das consequências disciplinares previstas nos regulamentos para a recusa de participação na cerimónia de entrega de prémios por parte do Sport Lisboa e Benfica, a Federação reserva-se o direito de tomar todas as medidas ao seu alcance para garantir que tais comportamentos não se repitam no basquetebol e que a modalidade continue a ser um exemplo de ética desportiva.»

A tomada de posição do Benfica, recorde-se, aconteceu depois de a equipa de basquetebol conquistar o bicampeonato em casa do Sporting, ao vencer o quarto da final do play-off (101-85). O jogo foi antecedido de polémica, pelo facto de Travante Williams, do Sporting, ter estado apto para o encontro, após ter agredido um agente da autoridade.

Os encarnados acusaram a Federação de «dualidade de critérios» e recusaram receber por isso o troféu no João Rocha.