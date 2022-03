A ideia foi assumida por Nélson Veríssimo ainda antes da primeira mão, e continua a ser da mesma forma. Para o treinador do Benfica, a eliminatória com o Ajax continua a ser 50/50 para cada lado.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão, o técnico dos encarnados assumiu ainda que a sua equipa tem de estar preparada para vários momentos do encontro.

«A ideia de jogo passa por olharmos para o adversário, reconhecer que tem qualidade e que vamos ter de aproveitar os diferentes momentos do jogo. Não podemos dizer que vamos jogar em transição ofensiva ou defensiva, temos de olhar para os jogadores, montar a estratégia e alternar durante o jogo», começou por dizer.

«Sabemos que temos de ser rigorosos a defender, cá fomos competentes nesse momento do jogo muitas vezes, e temos de transportar isso para a segunda mão. Temos de estar a um grande nível. Muita gente não acreditou, mas nos acreditámos que ia ser 50/50 e continua dessa forma. Respeito mútuo entre as duas equipas e depois é o jogo do gato e do rato.»

Antes, Veríssimo já havia confessado que tipo de partida prevê: «Esperamos um jogo aberto, vamos jogar fora e por isso esperamos uma entrada forte do Ajax. Temos de ser muito competentes, estarmos num nível de ativação muito bom e reconhecer que o adversário é forte em alguns momentos, mas também que tem algumas fragilidades.»

«As duas equipas vão tentar ter bola, temos de saber olhar para os momentos do jogo e aproveitá-los. Temos de ser muito competentes na defesa, o Ajax com bola tem muita qualidade. Estamos muito confiantes para o jogo de amanhã, acreditamos muito no nosso processo, apesar de reconhecermos qualidade ao adversário», atirou.

O Benfica joga frente ao Ajax esta terça-feira, em Amesterdão, em jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões.