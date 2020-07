Depois de vários meses sem ser opção para a Liga, Florentino Luís foi lançado no jogo frente ao Vitória de Guimarães e titular na Vila das Aves.

Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, Nélson Veríssimo deixou elogios ao jovem médio.

«O Tino é um bom exemplo de alguém que nem sempre fez parte das opções e que nos treinos nunca facilitou, trabalhou sempre no limite e só isso permitiu ter esta resposta. O plantel tem 25 jogadores, sinto que todos estão neste momento podem fazer parte da solução», afirmou o técnico interino do Benfica.

Veríssimo elogio também Gonçalo Ramos, avançado que se estreou com um bis de águia ao peito: «A escolha [com o Desp. Aves] recaiu sobre o Gonçalo, pela qualidade que tem, pelo compromisso e entrega que teve nestes meses. Entrou, teve a felicidade de fazer dois golos. Está de parabéns por isso. Mas é importante ressalvar que contou com a ajuda de todos os jogadores.»