O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, admitiu esta segunda-feira que o futebolista Gedson Fernandes pode estar de saída do plantel dos encarnados já no mercado de janeiro.

O médio português não foi visto esta manhã nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, numa altura em que, na Turquia, se tem associado o atleta a um regresso ao Galatasaray.

«O Gedson pode estar de saída do clube, mas ainda não há confirmação oficial, por isso não posso adiantar mais nada», afirmou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo das meias-finais da Taça da Liga.

O Benfica-Boavista tem apito inicial marcado para as 19h45 de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.