Paulo Bernardo tem 18 anos e foi recentemente chamado por Bruno Lage para integrar os trabalhos da equipa principal do Benfica na reta final da temporada.

O jovem médio ofensivo fez um balanço positivo da adaptação à equipa principal. «Agora já apareço mais confiante e mais calmo. Nos primeiros treinos sentia-me um pouco nervoso: acho que é normal qando estamos a ver os nossos ídolos. [Mas] eles põem-nos muito à vontade. Sinto que estou a ter uma oportunidade que sempre quis ter, é o concretizar de um sonho», disse em declarações à BTV.

Paulo Bernardo, que está há 12 anos no Benfica, falou também das referências que tem no futebol e de com que se acha parecido. «O meu ídolo de infância foi o Iniesta, mas o que acho que represento melhor é o Rui Costa. Dizem que há algmas semelhanças», reconheceu.

Mais habituado à convivência com a equipa principal está João Ferreira. O lateral-direito de 19 anos fez a pré-época às ordens de Bruno Lage e reconheceu que isso é uma mais-valia. «É um acrescento. Sinto-me mais confortável com a equipa, e isso ajuda-me também nos treinos», disse o jovem futebolista.

João Ferreira mostrou-se tranquilo relativamente à possibilidade de em breve vir a ter uma oportunidade na equipa principal do Benfica. «Não estou ansioso. Sei que, se continuar a trabalhar bem, o meu momento irá chegar.» E acrescentou: «Já me estreei pela equipa principal [n.d.r.: na pré-época], mas agora tenho outros objetivos: ganhar uma Champions League e fazer o máximo possível na minha carreira.»