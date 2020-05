Contratado ao São Paulo no verão de 2019, Morato foi recentemente um dos oito jogadores «promovido» por Bruno Lage para concluírem a época integrados na equipa principal dos encarnados.

O central brasileiro, de apenas 18 anos, já tem um jogo na equipa principal (para a Taça da Liga diante do V. Setúbal no Bonfim) e diz estar à disposição de voltar a dar o contributo em 2019/20. «Estou preparado, estamos aqui para isso. O objetivo de quem veio aqui é ajudar se for preciso», disse Morato em declarações à BTV.

O jovem defesa falou sobre as impressões do futebol português ao cabo de alguns meses - «A velocidade é maior» - e disse-se motivado para dar continuidade à linhagem de central brasileiros que vingaram no Benfica, como Mozer, Ricardo Gomes, David Luiz ou Luisão. «Quero jogar, mas sabemos que a história diz isso. Se seguir os passos desses craques, com certeza que a minha carreira será ótima», apontou Morato, que é fã de Sergio Ramos e que deixou ainda uma palavra a Jardel, com quem fez dupla no jogo de estreia pela equipa A em Setúbal. «É uma pessoa que me ajuda bastante.»

Também em declarações à BTV, o guarda-redes japonês Léo Kokubo, também ele chamado por Lage para se juntar a Vlachodimos, Svilar e Zlobin. «Aprendo muito na equipa A, nos treinos com os três guarda-redes», reconheceu.