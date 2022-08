O Benfica continua interessado em Ricardo Horta, e caso o capitão do Sp. Braga se mude para a Luz, já tem o número 21 – o que usa atualmente – à sua espera.

Em entrevista ao Canal 11, Pizzi, o antigo 21 dos encarnados, revelou que falou com André Horta, irmão de Ricardo, a esse propósito.

«Gosto muito do Ricardo Horta, tenho uma relação de amizade com ele, assim como com o irmão [André]. Tem muita qualidade. Entendo a parte do presidente do Sp. Braga [António Salvador] em não o querer vender, mas gostava muito de o ver no Benfica», começou por dizer.

«Já disse ao irmão [André Horta] que o número 21 estava guardado para ele. Gostava muito de o ver no Benfica. Acho que iria encaixar muito bem no sistema», acrescentou.

Na mesma ocasião, Pizzi deixou ainda elogios a João Félix, que elege como o jogador mais talentoso com quem jogou.

«O João é um dos jogadores com mais qualidade que vi. Quando vi o primeiro treino dele, disse: “Está aqui alguma coisa diferente.” Adoro a maneira como ele joga, o perfume que tem dentro de campo e sempre me identifiquei muito com ele. É um dos melhores jogadores com quem já joguei. (...) Tem qualidade para estar no mesmo patamar do Mbappé. Não sei se vai chegar, mas tem qualidade.»

Nota ainda para Bruno Fernandes, de quem Pizzi diz ser muito amigo, apesar do «mau feitio» que demonstra dentro de campo.

«O Bruno Fernandes é muito chato dentro de campo. É uma forma de estar ativo dentro de campo. Eu também era, agora estou melhor. Mas o Bruno Fernandes é um daqueles exemplos de jogadores que em campo são muito chatos, mas fora do relvado é uma pessoa espetacular. Como o João Pereira, que dentro de campo era um ranhoso, mas depois cá fora era espetacular», atirou.