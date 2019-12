Raul de Tomas tem ficado fora das convocatórias do Benfica, mas Bruno Lage não sente o peso dos 20 milhões de euros que o avançado espanhol custou.

«Estamos a jogar com quantos avançados? Se meter o Raul e tirar o Vinícius, a diferença é de três. Meto 17 milhões no banco ou fora da convocatória. É o equilíbrio», começou por dizer o treinador do Benfica.

«O mais importante é toda a gente trabalhar bem, independentemente do valor que custou. Não é fácil encontrar um ponta de lança que chegue ao Benfica e consiga logo afirmar-se. Temos o Jonas e o Vinícius. Os outros precisaram de algum tempo de adaptação É o atleta entregar-se ao trabalho. Ele e os outros», acrescentou.