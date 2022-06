O Reading anunciou esta segunda-feira que vai realizar um particular de pré-época com o Benfica, em Inglaterra.

A partida entre as águias e o clube do Championship está agendado o dia 9 de julho, sábado, a partir das 16h00, e está enquadrado no estágio que a equipa de Roger Schmidt vai fazer em St. George’s Park, local do encontro.

Segundo o Reading, não será permitida a presença de público.

Refira-se que o Benfica já havia anunciado particulares de pré-temporada, que começa a 27 de junho, frente a Nice, Fulham, Athletic Bilbau e Newcastle.